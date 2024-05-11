Из некоторых населенных пунктов на севере Харьковщины эвакуировали всех детей - Синегубов

Из северных населенных пунктов таких, как Стрелечья, Пыльное и Борисовка эвакуировали всех детей. Об этом во время брифинга рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Если мы говорим о таких населенных пунктах, как Стрелечья, Пыльное и Борисовка, там, по нашей информации, детей нет. Там в то время находилось 28 гражданских, которые в свое время наотрез фактически отказывались эвакуироваться и даже сейчас. По основному направлению эвакуации - это Волчанское направление - сказал Синегубов.

Он добавил, что в Волчанске до начала активных боевых действий проживало 2 тыс. человек, включая детей.

"По этому направлению у нас была принудительная эвакуация детей. От Волчанска и то, что ближе к границе, по нашей информации, там детей нет", - добавил Синегубов.

Напомним

Из северных районов Харьковщины, где сейчас продолжаются активные боевые действия, удалось эвакуировать 2526 человек.