З деяких населених пунктів на півночі Харківщини евакуювали всіх дітей - Синєгубов
Київ • УНН
За словами голови Харківської обласної військової адміністрації, всі діти були евакуйовані з північних населених пунктів, таких як Стрілеча, Пільне та Борисівка Харківської області, в той час як 28 цивільних осіб відмовилися від евакуації з цих районів.
З північних населених пунктів таких, як Стрілеча, Пильне та Борисівка евакуювали всіх дітей. Про це під час брифінгу розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Якщо ми говоримо про такі населені пункти, як Стрілеча, Пильне та Борисівка, там, за нашою інформацією, дітей немає. Там на той час перебувало 28 цивільних, які в свій час навідріз фактично відмовлялися евакуйовуватися і навіть зараз. Щодо основного напрямку евакуації - це Вовчанський напрямок
Він додав, що у Вовчанську до початку активних бойових дій проживало 2 тис. людей, включаючи дітей.
"По цьому напрямку у нас була примусова евакуацію дітей. Від Вовчанська і те, що ближче до кордону, за нашої інформацією, там дітей немає", - додав Синєгубов.
Нагадаємо
З північних районів Харківщини, де наразі тривають активні бойові дії, вдалося евакуювати 2526 людей.