Из Харькова в океанариум Валенсии l'Oceanographic эвакуировали двух китов-белух, попавших под российский обстрел, сообщает в четверг Bild, передает УНН.

детали

Китам по прозвищу пломбир и Миранда 14 и 15 лет.

Они жили в Харьковском городском дельфинарии "Немо" в саду Шевченко. В последние месяцы город подвергается интенсивным российским обстрелам, решение об эвакуации было принято после того, как один из снарядов упал рядом с дельфинарием. Китов решили эвакуировать в океанариум Валенсии.

В среду испанцы сообщили, что пломбир и Миранда благополучно прибыли в океанариум после "изнурительного путешествия". Сейчас за их состоянием внимательно следят специалисты. После периода адаптации они составят компанию двум местным белухам Юльке и килу.

Дополнение

Белуха-морское млекопитающее, вид зубастых китов из семейства нарваловых. Самые крупные особи достигают длины 6 метров и массы около 2 тонн, в природе обитают в Арктике, но зимой заплывают в Балтийское море.

Океанографический парк Валенси L'Океанографический Н найденным углублением океанариумом, колексия якого Наличу б блиц 45 тис. Таврин 500 рисовых видов, выращенным на територии, добавочной 110 тис. кв.м., вин входить до комплексу спруд, видомих як Містецтв і наук (Город искусств i наук).

Всемирный день китов, День Плутона. Что еще можно отметить 18 февраля