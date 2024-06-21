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З Харкова до океанаріуму в Іспанії евакуювали двох китів-білух

Київ • УНН

 • 24098 перегляди

Дві білухи на ім'я Пломбір та Міранда, віком 14 та 15 років, були евакуйовані з Харківського дельфінарію "Немо" до океанографічного парку у Валенсії, Іспанія, після інтенсивного обстрілу з боку Росії, що загрожувало їх безпеці.

З Харкова до океанаріуму в Іспанії евакуювали двох китів-білух

З Харкова до океанаріуму Валенсії L'Oceanographic евакуювали двох китів-білух, які потрапили під російський обстріл, повідомляє у четвер Bild, передає УНН.

Деталі

Китам на прізвисько Пломбір та Міранда 14 та 15 років.

Вони жили у Харківському міському дельфінарії "Немо" в саду Шевченка. В останні місяці місто зазнає інтенсивних російських обстрілів, рішення про евакуацію було прийнято після того, як один із снарядів впав поряд із дельфінарієм. Китів вирішили евакуювати до океанаріуму Валенсії.

У середу іспанці повідомили, що Пломбір і Міранда благополучно прибули до океанаріуму після "виснажливої подорожі". Нині за їхнім станом уважно стежать спеціалісти. Після періоду адаптації вони становитимуть компанію двом місцевим білухам Юльці та Кілу.

Доповнення

Білуха – морський ссавець, вид зубастих китів із сімейства нарвалових. Найбільші особини досягають довжини 6 метрів і маси близько 2 тонн, в природі мешкають в Арктиці, але взимку запливають в Балтійське море.

Океанографічний парк Валенсії L'Oceanográfico є найбільшим у Європі океанаріумом, колекція якого налічує близько 45 тис. тварин 500 різних видів, розташованим на території площею 110 тис. кв.м., він входить до комплексу споруд, відомих як Місто мистецтв і наук (Ciutat de les Arts i les Ciencias).

Всесвітній день китів, День Плутона. Що ще можна відзначити 18 лютого18.02.24, 06:27 • 59625 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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