Из Газы освобождена похищенная ИГИЛ 10 лет назад 21-летняя девушка, похищенная ИГИЛ 10 лет назад
Киев • УНН
21-летняя езидка, похищенная боевиками ИГИЛ в Ираке 10 лет назад, освобождена из Газы. Операция проводилась совместно представителями Израиля, США и Ирака.
Из Газы была освобождена 21-летняя женщина-езид, которая стала жертвой похищения боевиками Исламского государства в Ираке десять лет назад. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Операция по освобождению проводилась совместно с привлечением представителей Израиля, США и Ирака.
Женщина принадлежит к езидскому меньшинству, которое в основном проживает в Ираке и Сирии. В 2014 году в результате кампании ИГИЛ было убито более 5000 членов этой общины, а тысячи других были похищены, что Организация Объединенных Наций признала геноцидом.
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