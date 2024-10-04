Из Газы освобождена похищенная ИГИЛ 10 лет назад 21-летняя девушка, похищенная ИГИЛ 10 лет назад

Из Газы была освобождена 21-летняя женщина-езид, которая стала жертвой похищения боевиками Исламского государства в Ираке десять лет назад. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Операция по освобождению проводилась совместно с привлечением представителей Израиля, США и Ирака.

Женщина принадлежит к езидскому меньшинству, которое в основном проживает в Ираке и Сирии. В 2014 году в результате кампании ИГИЛ было убито более 5000 членов этой общины, а тысячи других были похищены, что Организация Объединенных Наций признала геноцидом.

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