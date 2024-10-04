З Гази звільнено викрадену ІДІЛ 10 років тому 21-річну дівчину
Київ • УНН
21-річна єзидка, викрадена бойовиками ІДІЛ в Іраку 10 років тому, звільнена з Гази. Операція проводилася спільно представниками Ізраїлю, США та Іраку.
З Гази була звільнена 21-річна жінка-єзид, яка стала жертвою викрадення бойовиками Ісламської держави в Іраку десять років тому. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Операція зі звільнення проводилася спільно із залученням представників Ізраїлю, США та Іраку.
Жінка належить до єзидської меншини, яка в основному проживає в Іраку та Сирії. У 2014 році внаслідок кампанії ІДІЛ було вбито понад 5000 членів цієї громади, а тисячі інших були викрадені, що Організація Об'єднаних Націй визнала геноцидом.
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