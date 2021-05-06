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Ивченко рассказал, что значит визит главы Госдепартамента в Украине

Ивченко рассказал, что значит визит главы Госдепартамента в Украине

Киев  •  УНН

 • 16924 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко считает, что визит главы Госдепартамента США Энтони Блинкена в Украину символизирует поддержку нашего государства в семилетней борьбе с Российской Федерацией. Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой", передает УНН.

Цитата

"Это символический визит главы Госдепа в Украину, поскольку показывает то, что они точно поддерживают нас в борьбе, которую мы ведем семь лет с Российской Федерацией, показывают нам, что они будут с нами. Они говорили о территориальной целостности - и это главное, говорили о поддержке Украины, ее границ. В частности говорилось, что в Конгрессе поддерживаются программы поддержки ВСУ: на обучение, оборудование заложены средства", - отметил Ивченко.

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Детали

Отдельно нардеп отметил, что власти Украины были вынуждены оправдываться во время визита Блинкена за проблемы с откатом в реформах.

Контекст

Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 мая провел встречи с народными депутатами и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Обсуждались в том числе и реформы и военное сотрудничество.

Впоследствии Блинкен встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским, стороны обсудили вопросы ситуации на востоке Украины, Крыма, "Северного потока-2", развития сотрудничества с Украиной.

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