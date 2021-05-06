Ивченко рассказал, что значит визит главы Госдепартамента в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко считает, что визит главы Госдепартамента США Энтони Блинкена в Украину символизирует поддержку нашего государства в семилетней борьбе с Российской Федерацией. Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой", передает УНН.
Цитата
"Это символический визит главы Госдепа в Украину, поскольку показывает то, что они точно поддерживают нас в борьбе, которую мы ведем семь лет с Российской Федерацией, показывают нам, что они будут с нами. Они говорили о территориальной целостности - и это главное, говорили о поддержке Украины, ее границ. В частности говорилось, что в Конгрессе поддерживаются программы поддержки ВСУ: на обучение, оборудование заложены средства", - отметил Ивченко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ивченко об иностранных инвестициях в аграрную сферу: это шанс побороть безработицу и миграционный кризис в Украине
Детали
Отдельно нардеп отметил, что власти Украины были вынуждены оправдываться во время визита Блинкена за проблемы с откатом в реформах.
Контекст
Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 мая провел встречи с народными депутатами и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Обсуждались в том числе и реформы и военное сотрудничество.
Впоследствии Блинкен встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским, стороны обсудили вопросы ситуации на востоке Украины, Крыма, "Северного потока-2", развития сотрудничества с Украиной.