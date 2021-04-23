Івченко про іноземні інвестиції в аграрну сферу: це шанс побороти безробіття та міграційну кризу в Україні

Так, Вадим Івченко розповідає, що на посаді генерального директора Українського союзу промисловців та підприємців, він робив все, щоб допомогти низці іноземних підприємств та інвесторів, які тільки починали працювати в Україні.

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“Прохання великих американських корпорацій, таких як Cargill (в особі її віцепрезидента Івана Мірошниченка) та інших, завжди отримували мою увагу та допомогу... Вже тоді я зрозумів, що як Україна, так і український бізнес, інтереси якого я представляв, надзвичайно виграють від міжнародного партнерства та інвестицій. Я завжди дотримувався думки, якої продовжую дотримуватися як депутат парламенту, що залучення іноземних інвестицій — це наша найкраща надія на зменшення безробіття та міграційної кризи, що нині спустошує країну”, — пише Івченко.

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Він також зазначає, що інтеграція таких великих корпорацій, як John Deere, Syngenta, NCH Capital, NCH Agroprosperis, Monsanto Company та Cargill на український ринок може зіграти важливу роль у відродженні національної економіки, забезпечуючи при цьому значну рентабельність інвестицій.

“Як член аграрного комітету, я працював із колишнім віцепрезидентом Cargill (Іваном Мірошниченком) у розробці декількох важливих проектів у галузі сільськогосподарської торгівлі. Цей досвід відточив моє розуміння того, як великі сільськогосподарські корпорації можуть підтримати країну у важкі часи. Наприклад, минулого року Cargill Financial Services International надала Україні державну позику в розмірі 250 млн євро тоді, коли це було потрібно. Це лише один із випадків такого міжнародного партнерства та допомоги в умовах глобальної кризи”, — підкреслив Івченко.