Івченко про іноземні інвестиції в аграрну сферу: це шанс побороти безробіття та міграційну кризу в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Член агарного комітету народний депутат Вадим Івченко вважає, що іноземні інвестиції великих і маленьких компаній допоможуть Україні побороти безробіття та міграційну кризу, яка спустошує державу. У своєму матеріалі для Kyiv Post народний депутат розповів про власний досвід у приверненні аграрних інвестицій в Україну та про те, які переваги може отримати держава від співробітництва у сфері сільського господарства.
Так, Вадим Івченко розповідає, що на посаді генерального директора Українського союзу промисловців та підприємців, він робив все, щоб допомогти низці іноземних підприємств та інвесторів, які тільки починали працювати в Україні.
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“Прохання великих американських корпорацій, таких як Cargill (в особі її віцепрезидента Івана Мірошниченка) та інших, завжди отримували мою увагу та допомогу... Вже тоді я зрозумів, що як Україна, так і український бізнес, інтереси якого я представляв, надзвичайно виграють від міжнародного партнерства та інвестицій. Я завжди дотримувався думки, якої продовжую дотримуватися як депутат парламенту, що залучення іноземних інвестицій — це наша найкраща надія на зменшення безробіття та міграційної кризи, що нині спустошує країну”, — пише Івченко.
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Він також зазначає, що інтеграція таких великих корпорацій, як John Deere, Syngenta, NCH Capital, NCH Agroprosperis, Monsanto Company та Cargill на український ринок може зіграти важливу роль у відродженні національної економіки, забезпечуючи при цьому значну рентабельність інвестицій.
“Як член аграрного комітету, я працював із колишнім віцепрезидентом Cargill (Іваном Мірошниченком) у розробці декількох важливих проектів у галузі сільськогосподарської торгівлі. Цей досвід відточив моє розуміння того, як великі сільськогосподарські корпорації можуть підтримати країну у важкі часи. Наприклад, минулого року Cargill Financial Services International надала Україні державну позику в розмірі 250 млн євро тоді, коли це було потрібно. Це лише один із випадків такого міжнародного партнерства та допомоги в умовах глобальної кризи”, — підкреслив Івченко.