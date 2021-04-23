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Ивченко об иностранных инвестициях в аграрную сферу: это шанс побороть безработицу и миграционный кризис в Украине

Ивченко об иностранных инвестициях в аграрную сферу: это шанс побороть безработицу и миграционный кризис в Украине

Киев  •  УНН

 • 18708 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Член аграрного комитета народный депутат Вадим Ивченко считает, что иностранные инвестиции больших и маленьких компаний помогут Украине побороть безработицу и миграционный кризис, опустошает государство. В своем материале для Kyiv Post народный депутат рассказал о собственном опыте в привлечении аграрных инвестиций в Украину и о том, какие преимущества может получить государство от сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

Так, Вадим Ивченко рассказывает, что в качестве генерального директора Украинского союза промышленников и предпринимателей, он делал все, чтобы помочь ряду иностранных предприятий и инвесторов, которые только начинали работать в Украине.

Цитата

“Просьбы крупных американских корпораций, таких как Cargill (в лице ее вице-президента Ивана Мирошниченко) и других, всегда получали мое внимание и помощь... Уже тогда я понял, что как Украина, так и украинский бизнес, интересы которого я представлял, очень выигрывают от международного партнерства и инвестиций. Я всегда придерживался мнения, которого продолжаю придерживаться как депутат парламента, что привлечение иностранных инвестиций — это наша лучшая надежда на уменьшение безработицы и миграционной кризиса, сейчас опустошает страну”, — пишет Ивченко.

Детали

Он также отмечает, что интеграция таких крупных корпораций, как John Deere, Syngenta, NCH Capital, NCH Agroprosperis, Monsanto Company и Cargill на украинский рынок может сыграть важную роль в возрождении национальной экономики, обеспечивая при этом значительную рентабельность инвестиций.

“Как член аграрного комитета, я работал с бывшим вице-президентом Cargill (Иваном Мирошниченко) в разработке нескольких важных проектов в области сельскохозяйственной торговли. Этот опыт отточил понимание того, как крупные сельскохозяйственные корпорации могут поддержать страну в трудные времена. Например, в прошлом году Cargill Financial Services International предоставила Украине государственный заем в размере 250 млн евро тогда, когда это было нужно. Это лишь один из случаев такого международного партнерства и помощи в условиях глобального кризиса”, — подчеркнул Ивченко.

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