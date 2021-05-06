Івченко розповів, що означає візит голови Держдепартаменту в Україну

Цитата

“Це символічний візит голови Держдепу в Україну, оскільки показує те, що вони точно підтримують нас у боротьбі, яку ми ведемо сім років з Російською Федерацією, показують нам, що вони будуть з нами. Вони говорили про територіальну цілісність — і це головне, говорили про підтримку України, її кордонів. Зокрема говорилося, що в Конгресі підтримуються програми підтримки ЗСУ: на навчання, обладнання закладені кошти”, — зауважив Івченко.

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Окремо нардеп наголосив на тому, що влада України була змушена виправдовуватись під час візиту Блінкена за проблеми з відкатом у реформах.

Контекст

Держсекретар США Ентоні Блінкен 6 травня провів зустрічі з народними депутатами та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Обговорювалися у тому числі і реформи та військове співробітництво.

Згодом Блінкен зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським, сторони обговорили питання ситуації на сході України, Криму, “Північного потоку-2”, розбудови співпраці з Україною.