Итальянская сборная опровергла спарринг с россией накануне чемпионата мира: детали

В сборной Италии по волейболу опровергли информацию о возможном спарринге с российской командой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Virgilio Sport.

Детали

Представители итальянской сборной заявили, что информация, которую озвучил генеральный секретарь всероссийской федерации волейбола Александр Яременко, является ложной.

В то же время отмечается, что Яременко уверял: итальянская сборная якобы обратилась в Национальный олимпийский комитет Италии с запросом о проведении игры, которая была запланирована на август.

В этот период сборная Италии будет готовиться к чемпионату мира-2025, который пройдет на Филиппинах в сентябре. 18 сентября запланирован матч группы F против мужской сборной Украины.

Федерация волейбола провела семинар для тренеров: главные темы — прозрачность и противодействие договорным матчам