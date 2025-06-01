Итальянская сборная опровергла спарринг с россией накануне чемпионата мира: детали
Киев • УНН
В сборной Италии по волейболу опровергли информацию о возможном товарищеском матче с российской командой в августе. Отмечается, что итальянцы готовятся к чемпионату мира-2025, где сыграют с Украиной.
В сборной Италии по волейболу опровергли информацию о возможном спарринге с российской командой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Virgilio Sport.
Детали
Представители итальянской сборной заявили, что информация, которую озвучил генеральный секретарь всероссийской федерации волейбола Александр Яременко, является ложной.
В то же время отмечается, что Яременко уверял: итальянская сборная якобы обратилась в Национальный олимпийский комитет Италии с запросом о проведении игры, которая была запланирована на август.
В этот период сборная Италии будет готовиться к чемпионату мира-2025, который пройдет на Филиппинах в сентябре. 18 сентября запланирован матч группы F против мужской сборной Украины.
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