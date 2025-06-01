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Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня
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Італійська збірна спростувала спаринг з росією напередодні чемпіонату світу: деталі

Київ • УНН

 • 1376 перегляди

У збірній Італії з волейболу спростували інформацію про можливий товариський матч з російською командою в серпні. Зазначається, що італійці готуються до чемпіонату світу-2025, де зіграють з Україною.

Італійська збірна спростувала спаринг з росією напередодні чемпіонату світу: деталі

У збірній Італії з волейболу спростували інформацію про можливий спаринг з російською командою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Virgilio Sport.

Деталі

Представники італійської збірної заявили, що інформація, яку озвучив генеральний секретар всеросійської федерації волейболу олександр ярьоменко, є неправдивою.

Водночас зазначається, що ярьоменко запевняв: італійська збірна нібито звернулась до Національного олімпійського комітету Італії із запитом щодо проведення гри, яка була запланована на серпень.

У цей період збірна Італії готуватиметься до чемпіонату світу-2025, який пройде на Філіппінах у вересні. 18 вересня запланований матч групи F проти чоловічої збірної України.

Федерація волейболу провела семінар для тренерів: головні теми - прозорість і протидія договірним матчам19.05.25, 16:05 • 6726 переглядiв

Євген Устименко

Євген Устименко

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