Італійська збірна спростувала спаринг з росією напередодні чемпіонату світу: деталі

У збірній Італії з волейболу спростували інформацію про можливий спаринг з російською командою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Virgilio Sport.

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Представники італійської збірної заявили, що інформація, яку озвучив генеральний секретар всеросійської федерації волейболу олександр ярьоменко, є неправдивою.

Водночас зазначається, що ярьоменко запевняв: італійська збірна нібито звернулась до Національного олімпійського комітету Італії із запитом щодо проведення гри, яка була запланована на серпень.

У цей період збірна Італії готуватиметься до чемпіонату світу-2025, який пройде на Філіппінах у вересні. 18 вересня запланований матч групи F проти чоловічої збірної України.

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