Правое правительство премьер-министра Италии Джорджии Мелони планирует восстановить ядерную энергетику. Последнюю АЭС в стране закрыли 35 лет назад, чтобы снизить выбросы углерода. Об этом заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

По словам министра экологии и энергетической безопасности Италии Джильберто Пичетто Фратина, Рим планирует принять закон, чтобы сделать возможным инвестиции в малые модульные ядерные реакторы, которые могут быть введены в эксплуатацию в течение 10 лет.

Он отметил, что, согласно плану, на атомную энергетику должно приходиться не менее 11% от общего потребления электроэнергии в стране к 2050 году, поскольку Италия стремится уменьшить свою зависимость от импортируемого ископаемого топлива.

Чтобы иметь гарантию непрерывных поставок чистой энергии, мы должны ввести квоту на ядерную энергию, - подчеркнул министр.

Кроме того, в правительстве Мелони скептически относятся к возобновляемым технологиям, таким как солнечная и ветровая энергетика, которые, как утверждает Фратина, "не могут обеспечить необходимую безопасность".

Он заявил, что Рим также обеспокоен чрезмерной зависимостью от солнечных панелей, которые в основном производятся в Китае.

Понятно, что развитие солнечной энергетики тесно связано с импортом из Китая ... страны, которая имеет очень контролируемую правительством систему предприятий, что может быть как политическим, так и коммерческим инструментом, - объяснил министр.

Кроме того, малые атомные электростанции являются более эффективными, поскольку для производства 300 МВт требуется только четыре гектара земли, что составляет лишь малую долю земли, необходимой для солнечных парков.

Он выразил уверенность, что историческое "отвращение" итальянцев к ядерной энергетике, которое сформировалось после аварии на Чернобыльской АС, можно преодолеть, учитывая, что новейшие технологии имеют "разные уровни безопасности и приносят пользу семьям и предприятиям".

Справочно

В 1960-х и 1970-х годах Италия построила четыре атомные электростанции, планируя амбициозное расширение своих ядерных мощностей. Впрочем, после трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году итальянцы подавляющим большинством голосов проголосовали на национальном референдуме за прекращение субсидий на разработку новых реакторов.

Так, на фоне всплеска антиядерных настроений Италия решила закрыть все существующие атомные электростанции, последняя из которых прекратила работу в 1990 году.

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