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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Италия увеличит помощь Украине до 2% ВВП

Италия увеличит помощь Украине до 2% ВВП

Киев  •  УНН

10 июля 2024, 00:00  •  6595 просмотра

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Италия намерена увеличить свою помощь Украине до 2% ВВП.

Италия увеличит помощь Украине до 2% ВВП. Об этом сообщает Верховная Рада Украины, передает УНН.

Детали

На встречах в Риме с представителями итальянского парламента, Председателем Комиссии Сената по вопросам обороны и международных связей Стефанией Кракси и Председателем Комиссии по вопросам европейской политики Джулио Терци, было объявлено о намерении Италии увеличить объем помощи Украине до 2% от ВВП.

Согласно объявлению, это включает и военную поддержку, которая стала необходимой в связи с нарастающей угрозой со стороны РФ.

Россия была и остается самой большой угрозой безопасности стран ЕС и НАТО. Поэтому очень важно, чтобы наши партнеры наращивали собственные расходы на оборону, а также объемы военной поддержки Украины

- заявила вице-спикер Елена Кондратюк.

Украина выразила благодарность за предыдущий вклад Италии, в частности за 8-й пакет военной помощи и передачу систем ЗРК SAMP/T.

Надеемся 9-й пакет будет еще более мощным - отметила вице-спикер Елена Кондратюк

- сказала Елена Кондратюк.

Италия хочет заказать у Rheinmetall более 550 танков, также речь идет о вспомогательной технике3 июля 2024, 15:49 • 43466 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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