Немецкий производитель оружия Rheinmetall приблизился к €20 млрд итальянского оборонного заказа. Об этом сообщает сегодня немецкая газета "Handelsblatt" со ссылкой на источники в компании, передает УНН.

Детали

Итальянское правительство хочет купить 350 боевых машин пехоты Lynx и более 200 танков Panther у немецкой компании Rheinmetall.

Ожидается, что стоимость заказа, рассчитанного на 15 лет, составит около 20 миллионов евро, часть из которых будет потрачена на техническое обслуживание техники.

Кроме того, заказ, вероятно, будет дополнен так называемыми вспомогательными машинами, которые необходимы для эвакуации поврежденных танков. Согласно информации, контракт может быть официально заключен уже на этой неделе.

Напомним,

Rheinmetall получила рекордный заказ на 155-мм артиллерийские боеприпасы: среди стран-получателей указывает Украину.

В этом году концерн Rheinmetall запустит в Украине производство БМП Lynx.