Италия хочет, чтобы Украина была частью ЕС

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“Мы хотим проложить путь большей близости Украины к Европе. В последние недели отмечалось, что процесс вступления в Европейский Союз длительный и состоит из реформ, необходимых для обеспечения эффективной интеграции. Я хочу сказать президенту Зеленскому, что Италия наряду с Украиной в этом процессе. Италия хочет, чтобы Украина присоединилась к Европейскому Союзу”, - сказал он.

Драги поблагодарил Зеленского за его “чрезвычайные показания” и подчеркнул, что сопротивление украинцев в городах, на которые “падает ярость путина”, является героическим.

“Украина защищает не только себя, а наш мир, нашу безопасность. Италия Вам глубоко благодарна", - заявил премьер-министр.

Напомним

Во время своего выступления Владимир Зеленский призвал Италию не быть “курортом для убийц”. Он также отметил, что Италии следует поддержать большие санкции против россии, в частности, полное эмбарго на торговлю, начиная с нефти.