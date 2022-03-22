Італія хоче, щоб Україна була частиною ЄС

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“Ми хочемо прокласти шлях більшої близькості України до Європи. Останніми тижнями наголошувалося, що процес вступу до Європейського Союзу тривалий та складається з реформ, необхідних для забезпечення ефективної інтеграції. Я хочу сказати президенту Зеленському, що Італія поряд з Україною в цьому процесі. Італія хоче, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу”, - сказав він.

Драґі подякував Зеленському за його “надзвичайні свідчення” та наголосив, що опір українців у містах, на які “падає лють путіна”, є героїчним.

“Україна захищає не лише себе, а наш мир, нашу безпеку. Італія вам глибоко вдячна”, - заявив прем’єр-міністр.

Нагадаємо

Під час свого виступу Володимир Зеленський закликав Італію не бути “курортом для вбивць”. Він також зауважив, що Італії слід підтримати більші санкції проти росії, зокрема, повне ембарго на торгівлю, починаючи з нафти.