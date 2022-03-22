Не будьте курортом для вбивць: Зеленський звернувся до італійців
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час виступу в італійській палаті депутатів закликав Італію не бути “курортом для вбивць”, пише УНН.
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“Ви добре знаєте українців. Наш народ, який ніколи не хотів воювати. Який такий же європейський, як і ви. Ви знаєте тих, хто приніс в Україну війну. Чітко знаєте. Тих, хто наказує воювати. І тих, хто це пропагує. Вони майже всі – використовують Італію. Як місце для відпочинку. Тож не будьте курортом для вбивць. Заблокуйте їм всю нерухомість, рахунки і яхти – від "Шехерезади" і до найменших. Заблокуйте активи усіх, хто має в росії вплив. Хай вони його застосують – для миру застосують свій вплив. Щоб колись мати змогу повернутись до вас”, - наголосив президент у своєму виступі.
Деталі
Він закликав також підтримати більші санкції проти росії, зокрема, повне ембарго на торгівлю, починаючи з нафти.
Також Зеленський закликав підтримати заборону для російських кораблів заходити у італійські порти.
“Не повинно бути жодних виключень із санкційного режиму для жодного російського банку. Не допустіть продовольчої кризи у сусідніх із вами регіонах. Допоможіть нам. Зупиніть вбивства. Збережіть українські родини. Цю війну треба закінчувати якнайшвидше. Повертати мир. Прибирати з України ворожі війська. Проводити розмінування і відбудову. Відбудову України після цієї війни. Разом з вами, разом з Італією. Разом з Європою. Разом – в Євросоюзі”, - сказав глава держави.
Раніше
Як писав УНН, 22 березня Зеленський розповів Папі Римському про складну гуманітарну ситуацію та підтримав його посередницьку роль у відносинах з росією для завершення війни.