Не будьте курортом для убийц: Зеленский обратился к итальянцам

Цитата

“Вы хорошо знаете украинцев. Наш народ, который никогда не хотел воевать. Такой же европейский, как и вы. Вы знаете тех, кто принес в Украину войну. Четко знаете. Тех, кто приказывает воевать. И тех, кто это пропагандирует. Они почти все используют Италию. Как место для отдыха. Так что не будьте курортом для убийц. Заблокируйте им всю недвижимость, счета и яхты - от "Шехерезады" и до самых маленьких. Заблокируйте активы всех, кто имеет в россии влияние. Пусть они его применят - для мира применят свое влияние. Чтобы когда-то иметь возможность вернуться к вам", - подчеркнул президент в своем выступлении.

Детали

Он призвал также поддержать более крупные санкции против россии, в частности, полное эмбарго на торговлю, начиная с нефти.

Также Зеленский призвал поддержать запрет для российских кораблей заходить в итальянские порты.

"Не должно быть никаких исключений из санкционного режима ни для одного российского банка. Не допустите продовольственного кризиса в соседних с вами регионах. Помогите нам. Остановите убийства. Сохраните украинские семьи. Эту войну надо заканчивать как можно быстрее. Возвращать мир. Убирать с Украины вражеские войска. Проводить разминирование и ввосстановление. Восстановление после этой войны. Вместе с вами, вместе с Италией. Вместе с Европой. Вместе - в Евросоюзе”, - сказал глава государства.

Ранее

Как писал УНН, 22 марта Зеленский рассказал Папе Римскому об сложной гуманитарной ситуации и поддержал его посредническую роль в отношениях с россией для завершения войны.