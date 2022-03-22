Подякував за молитви: Зеленський провів розмову із Папою Римським
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів Папі Римському про складну гуманітарну ситуацію та підтримав його посередницьку роль у відносинах з росією для завершення війни. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter глави держави.
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"Поговорив із Папою Римським. Розповів Його Святості про складну гуманітарну ситуацію та про блокування російськими військами рятівних коридорів. Будемо вдячні за посередницьку роль Святого Престолу у припиненні людських страждань. Подякував за молитви за Україну та мир", — написав Зеленський.
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