Поблагодарил за молитвы: Зеленский провел разговор с Папой Римским

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"Поговорил с Папой Римским. Рассказал Его Святейшеству о сложной гуманитарной ситуации и о блокировании российскими войсками спасительных коридоров. Будем благодарны за посредническую роль Святого Престола в прекращении человеческих страданий. Поблагодарил за молитвы за Украину и мир", — написал Зеленский.

Напомним

Папа Римский Франциск посетил 19 украинских детей-беженцев в римской больнице.