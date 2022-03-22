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Поблагодарил за молитвы: Зеленский провел разговор с Папой Римским

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал Папе Римскому о сложной гуманитарной ситуации и поддержал его посредническую роль в отношениях с россией для прекращения войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы государства.

Цитата

"Поговорил с Папой Римским. Рассказал Его Святейшеству о сложной гуманитарной ситуации и о блокировании российскими войсками спасительных коридоров. Будем благодарны за посредническую роль Святого Престола в прекращении человеческих страданий. Поблагодарил за молитвы за Украину и мир", — написал Зеленский.

Напомним

Папа Римский Франциск посетил 19 украинских детей-беженцев в римской больнице.

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