Поблагодарил за молитвы: Зеленский провел разговор с Папой Римским
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал Папе Римскому о сложной гуманитарной ситуации и поддержал его посредническую роль в отношениях с россией для прекращения войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы государства.
Цитата
"Поговорил с Папой Римским. Рассказал Его Святейшеству о сложной гуманитарной ситуации и о блокировании российскими войсками спасительных коридоров. Будем благодарны за посредническую роль Святого Престола в прекращении человеческих страданий. Поблагодарил за молитвы за Украину и мир", — написал Зеленский.
Напомним
Папа Римский Франциск посетил 19 украинских детей-беженцев в римской больнице.