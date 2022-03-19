Папа Римський Франциск відвідав українських дітей-біженців у римській лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У суботу вдень Папа Римський Франциск відвідав 19 українських дітей-біженців у дитячій лікарні Бамбіно Джезу в Римі. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
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Молоді пацієнти втекли з України протягом перших кількох днів війни, яка розпочалася 24 лютого, коли росія вторглася в Україну, і проходять лікування від онкологічних та неврологічних захворювань, а також від стречу через вибухи, сказав директор преси Ватикану Маттео Бруні.
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"Папа зупинився в кімнатах і відвідав усіх присутніх дітей, перш ніж повернутися до Ватикана", — йдеться у повідомленні.
За даними Ватикану, з початку конфлікту через лікарню надійшло 50 українських дітей-біженців.
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