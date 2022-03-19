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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 50307 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У Львові запрацювала філія столичного Центру дитячої кардіології: прооперували 21-денну дівчинку

У Львові запрацювала філія столичного Центру дитячої кардіології: прооперували 21-денну дівчинку

Київ • УНН

 • 177572 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Консультативно-поліклінічне відділення та спеціалісти Центру консультуватимуть пацієнтів на базі Львівського обласного діагностично-лікувального кардіологічного центру. Як повідомили у Львівській облраді, проведено складну двогодинну операцію немовляті, 21-денній дівчинці з Івано-Франківська, передає УНН.

Деталі

Днями на базі Львівської Обласної Дитячої Клінічної Лікарні Охматдит фахівцями Центру під керівництвом його директора, професора Іллі Ємця проведено складну двогодинну операцію немовляті, 21-денній дівчинці з Івано-Франківська.

Як розповіли в "Охмадиті" розширену хірургічну пластику коарктації аорти вдалося провести ургентно, впродовж двох годин. Стан прооперованої маленької пацієнтки стабільний, її життя врятоване.

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