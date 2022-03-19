У Львові запрацювала філія столичного Центру дитячої кардіології: прооперували 21-денну дівчинку

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Днями на базі Львівської Обласної Дитячої Клінічної Лікарні Охматдит фахівцями Центру під керівництвом його директора, професора Іллі Ємця проведено складну двогодинну операцію немовляті, 21-денній дівчинці з Івано-Франківська.

Як розповіли в "Охмадиті" розширену хірургічну пластику коарктації аорти вдалося провести ургентно, впродовж двох годин. Стан прооперованої маленької пацієнтки стабільний, її життя врятоване.

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