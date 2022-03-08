Попри війну: в київському Охматдиті прооперували дівчинку, в якої серце билося назовні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Незважаючи на війну в Україні, лікарі-хірурги столичного НДСЛ "Охматдит" провели складну операцію дівчинці, в якої серце билося назовні. Про це УНН повідомляє з посиланням на МОЗ України.
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“Незважаючи на війну в Україні, лікарі-хірурги столичного НДСЛ "Охматдит" провели складну операцію дівчинці, серце якої билося назовні. Відтепер маленька пацієнтка почувається добре, її грудна клітина вже закрита, вона може дихати самостійно. Загрози життю немає”, - ідеться в повідомленні.
За прогнозами лікарів, якщо реабілітація відбуватиметься за планом, за кілька тижнів мама зможе забрати дівчинку.
Додамо
6 березня над дитячою лікарнею "Охматдит" у Києві збили крилату ракету, яку випустили російські окупанти.
Як повідомляли у Міністерстві охорони здоров’я, російські окупанти обстрілюють українські лікарні.