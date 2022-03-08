Несмотря на войну: в киевском Охматдете прооперировали девочку, у которой сердце билось наружу
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Несмотря на войну в Украине, врачи-хирурги столичного НДСБ "Охматдет" провели сложную операцию девочке, у которой сердце билось наружу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав Украины.
Детали
“Несмотря на войну в Украине, врачи-хирурги столичного НДСБ "Охматдет" провели сложнейшую операцию девочке, сердце которой билось наружу. Отныне маленькая пациентка чувствует себя хорошо, ее грудная клетка уже закрыта, она может дышать самостоятельно. Угрозы жизни нет”, - говорится в сообщении.
По прогнозам врачей, если реабилитация будет происходить по плану, через несколько недель мама сможет забрать девочку.
Добавим
6 марта над детской больницей "Охматдет" в Киеве сбили крылатую ракету, которую выпустили российские оккупанты.
Как сообщали в Министерстве здравоохранения, российские оккупанты обстреливают украинские больницы.