У Києві над дитячою лікарнею “Охматдит” збили крилату ракету

Цитата

“Над дитячою лікарнею "Охматдит" збили крилату ракету – в результаті пошкоджено вікно і трохи не виламало двері. Важкопоранених дітей намагаються довезти до медзакладу – напередодні таких поранених малюків було троє, але жоден не зміг дістатися. Лікарі продовжують оперувати, робити діалізи і тримати патріотичний настрій”, - ідеться в повідомленні.

Додамо

Як повідомляли у Міністерстві охорони здоров’я, російські окупанти обстрілюють українські лікарні.



