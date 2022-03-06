У Києві над дитячою лікарнею “Охматдит” збили крилату ракету
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Над дитячою лікарнею "Охматдит" у Києві збили крилату ракету, яку випустили російські окупанти. Про це повідомляється на сторінці Facebook лікарні, пише УНН.
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“Над дитячою лікарнею "Охматдит" збили крилату ракету – в результаті пошкоджено вікно і трохи не виламало двері. Важкопоранених дітей намагаються довезти до медзакладу – напередодні таких поранених малюків було троє, але жоден не зміг дістатися. Лікарі продовжують оперувати, робити діалізи і тримати патріотичний настрій”, - ідеться в повідомленні.
Додамо
Як повідомляли у Міністерстві охорони здоров’я, російські окупанти обстрілюють українські лікарні.