В Киеве над детской больницей “Охматдет” сбили крылатую ракету

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“Над детской больницей "Охматдет" сбили крылатую ракету – в результате повреждено окно и едва ли не выломало дверь. Тяжело раненых детей пытаются довезти в медучреждение – накануне таких раненых малышей было трое, но ни один не смог добраться. Врачи продолжают оперировать, делать диализы и держать патриотическое настроение”, - говорится в сообщении.

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Как сообщали в Министерстве здравоохранения, российские оккупанты обстреливают украинские больницы.



