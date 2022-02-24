Окупанти обстрілюють лікарні - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Російські окупанти здійснюють обстріли українських лікарень. Про це написав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, пише УНН.
Цитата
“Російські окупанти здійснюють обстріли лікарень. Це пряме порушення російськими військами Женевської конвенції! І це ганебний та низький вчинок слабаків”, — написав Ляшко в Facebook.
Деталі
Заклади охорони здоров’я та медичні працівники повинні рятувати життя, а не гинути, написав міністр.
З його слів, лікарні та бригади екстренної медичної допомоги перебувають у режимі повної готовності, працюють у всіх регіонах та будуть надавати допомогу за будь-яких обставин.
“Пишаємось відвагою та самовідданістю кожного медичного працівника. Ми обов’язково переможемо! Медики з Україною”, — додав він.
Нагадаємо
24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.
На всій території України ввели воєнний стан.