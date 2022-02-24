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15 марта, 19:03 • 89777 просмотра

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Оккупанты обстреливают больницы - Минздрав

Оккупанты обстреливают больницы - Минздрав

Киев • УНН

 • 183860 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Российские оккупанты осуществляют обстрелы украинских больниц. Об этом написал министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет УНН.

Цитата

“Российские оккупанты совершают обстрелы больниц. Это прямое нарушение российскими войсками Женевской конвенции! И это позорный и низкий поступок слабаков", - написал Ляшко в Facebook.

Детали

Учреждения здравоохранения и медицинские работники должны спасать жизни, а не погибать, - написал министр.

С его слов, больницы и бригады экстренной медицинской помощи находятся в режиме полной готовности, работают во всех регионах и будут оказывать помощь при любых обстоятельствах.

“Гордимся отвагой и самоотверженностью каждого медицинского работника. Мы обязательно победим! Медики из Украины", - добавил он.

Напомним

24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

На всей территории Украины ввели военное положение.

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