Оккупанты обстреливают больницы - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Российские оккупанты осуществляют обстрелы украинских больниц. Об этом написал министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет УНН.
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“Российские оккупанты совершают обстрелы больниц. Это прямое нарушение российскими войсками Женевской конвенции! И это позорный и низкий поступок слабаков", - написал Ляшко в Facebook.
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Учреждения здравоохранения и медицинские работники должны спасать жизни, а не погибать, - написал министр.
С его слов, больницы и бригады экстренной медицинской помощи находятся в режиме полной готовности, работают во всех регионах и будут оказывать помощь при любых обстоятельствах.
“Гордимся отвагой и самоотверженностью каждого медицинского работника. Мы обязательно победим! Медики из Украины", - добавил он.
Напомним
24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.
На всей территории Украины ввели военное положение.