Во Львове заработал филиал столичного Центра детской кардиологии: прооперировали 21-дневную девочку

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19:03 • 63944 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 112648 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 109042 просмотра

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15 марта, 13:08 • 103939 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 84689 просмотра

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15 марта, 11:23 • 88075 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Консультативно-поликлиническое отделение и специалисты Центра будут консультировать пациентов на базе Львовского областного диагностически-лечебного кардиологического центра. Как сообщили во Львовском облсовете, проведена сложная двухчасовая операция младенцу, 21-дневной девочке из Ивано-Франковска, передает УНН.

Детали

На Днях на базе Львовской Областной Детской Клинической Больницы Охматдет специалистами Центра под руководством его директора, профессора Ильи Емца проведено сложную двухчасовую операцию младенцу, 21-дневной девочке из Ивано-Франковска.

Как рассказали в "Охмадете" расширенную хирургическую пластику коарктации аорты удалось провести ургентно, в течение двух часов. Состояние прооперированной маленькой пациентки стабильное, ее жизнь спасена.

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