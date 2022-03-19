Во Львове заработал филиал столичного Центра детской кардиологии: прооперировали 21-дневную девочку

Детали

На Днях на базе Львовской Областной Детской Клинической Больницы Охматдет специалистами Центра под руководством его директора, профессора Ильи Емца проведено сложную двухчасовую операцию младенцу, 21-дневной девочке из Ивано-Франковска.

Как рассказали в "Охмадете" расширенную хирургическую пластику коарктации аорты удалось провести ургентно, в течение двух часов. Состояние прооперированной маленькой пациентки стабильное, ее жизнь спасена.

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