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Папа Римский Франциск посетил украинских детей-беженцев в римской больнице

Папа Римский Франциск посетил украинских детей-беженцев в римской больнице

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. В субботу днем Папа Римский Франциск посетил 19 украинских детей-беженцев в детской больнице Бамбино Джезу в Риме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Молодые пациенты бежали из Украины в течение первых нескольких дней войны, которая началась 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, и проходят лечение от онкологических и неврологических заболеваний, а также от стречу из-за взрывов, сказал директор прессы Ватикана Маттео Бруни.

Цитата

"Папа остановился в комнатах и посетил всех присутствующих детей, прежде чем вернуться в Ватикан", — говорится в сообщении.

По данным Ватикана, с начала конфликта через больницу поступило 50 украинских детей-беженцев.

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