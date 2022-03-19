Папа Римский Франциск посетил украинских детей-беженцев в римской больнице

Детали

Молодые пациенты бежали из Украины в течение первых нескольких дней войны, которая началась 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, и проходят лечение от онкологических и неврологических заболеваний, а также от стречу из-за взрывов, сказал директор прессы Ватикана Маттео Бруни.

Цитата

"Папа остановился в комнатах и посетил всех присутствующих детей, прежде чем вернуться в Ватикан", — говорится в сообщении.

По данным Ватикана, с начала конфликта через больницу поступило 50 украинских детей-беженцев.

Добавим

Во Львове заработала филиал столичного Центра детской кардиологии: прооперировали 21-дневную девочку.