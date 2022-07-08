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ИТ – единственная сфера, которая показала рост во время войны – Федоров

ИТ – единственная сфера, которая показала рост во время войны – Федоров

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 июля. УНН. ИТ-сфера – единственная сфера, которая показала рост во время войны, а встраивание технологий во все сферы сможет сделать Украину привлекательной для инвестиций и развития бизнеса. Об этом на конференции от Forbes о возможностях для бизнеса в Украине сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Цитата

«У нас продолжает развиваться во время войны ИТ-сфера. Это единственная сфера, если сравнивать с прошлым годом, показавшая рост. Если это проанализировать, я вижу Украину наиболее свободной страной в мире с самым инновационным развитием в сфере технологий. Потому что это наша сильная сторона. Пока мы не только единственная европейская страна, которая борется за свою свободу. Сейчас мы молодая страна и можем принимать те решения, которые уже не могут принимать другие страны, более консервативные и живущие по определенным правилам. То есть нам нужно делать то, что делали когда-то те страны, когда не были такими богатыми», – отметил Федоров.

Детали

Он уверен, что следует встраивать технологии во все сферы государства, что сделает их более эффективными, удобными и быстрыми, что создаст наилучшие условия для развития и отдельно людей, и бизнеса, и привлекать инвестиции.

«Кроме того, это уменьшит расходы на государство, которые занимают большой процент ВВП нашей страны. Это путь к созданию оптимального государства, которое может делать уровень развития КПН в 5-7-10%, а именно такой должен быть уровень развития, чтобы быстро догнать европейские страны и расти дальше. Я уже не говорю, что нам нужно вернуться к уровню ВВП прошлого года», – сообщил министр.

Напомним

Чтобы произошел экономический рост Украины, следует сократить присутствие государства в экономике. Об этом на конференции от Forbes о возможностях для бизнеса в Украине сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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