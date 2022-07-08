ІТ– єдина сфера, яка показала зростання під час війни – Федоров

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«У нас продовжує розвиватися під час війни ІТ-сфера. Це єдина сфера, якщо порівнювати із минулим роком, яка показала зростання. Якщо це проаналізувати, я бачу Україну найбільш вільною країною в світі з найбільшим інноваційним розвитком в сфері технологій . Тому що це наша сильна сторона. Наразі ми не лише єдина європейська країна, яка бореться за свою свободу. Зараз ми молода країна і можемо приймати ті рішення, які вже не можуть приймати інші країни, що більш консервативні і живуть за певними правилами. Тобто нам треба робити те, що робили колись ті країни, коли не були такими багатими», – зазначив Федоров.

Він впевнений, що варто вбудовувати технології у всі сфери держави, що зробить їх більш ефективними, зручними і швидкими, що створить найкращі умови для розвитку і окремо людей, і бізнесу, і залучати інвестиції.

«Крім того, це зменшить видатки на державу, які займають великий відсоток ВВП нашої країни. Це шлях до створення оптимальної держави, яка може робити рівень розвитку ВПП в 5-7-10 %, а саме такий має бути рівень розвитку, щоб швидко наздогнати європейські країни і зростати далі. Я вже не говорю, що нам потрібно повернутися до рівня ВВП, що був в минулому році», – повідомив міністр.

Нагадаємо

Щоб відбулося економічне зростання України, варто скоротити присутність держави в економіці. Про це на конференції від Forbes про можливості для бізнесу в Україні повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко.