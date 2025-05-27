ISW: россия наращивает производство "шахедов" и увеличивает запасы ракет, готовясь к длительной войне против Украины и НАТО

Увеличение россией запасов ракет, производство беспилотников и их адаптация демонстрируют "преданность" рф достижению своих военных целей в условиях длительной войны в Украине. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что, по оценкам Киева, кремль имеет арсенал из 500 баллистических ракет. В то же время россия наращивает производство беспилотников типа "Шахед" и сейчас может производить примерно 100 единиц в день, что в 4-5 раз больше, чем в конце 2024 года.

Все более масштабные российские пакетные удары согласуются с сообщениями о том, что россия значительно наращивает производство "шахедов", а также возможности производства и хранения ракет - отмечается в статье.

Эксперты делают вывод, что усилия россии увеличить собственное производство беспилотников и ракет, а также текущая адаптация этих ударных комплексов, вероятно, является частью более широких усилий рф по подготовке к длительной войне в Украине и, возможно, будущей войне с НАТО.

Напомним

По информации The Economist, рф, вероятно, обладает до 500 современных баллистических ракет, которые сложно перехватить даже с помощью мощной противовоздушной обороны.

По словам украинских инженеров, изучающих вражеские ударные БпЛА, новейшие модели способны противостоять средствам радиоэлектронной борьбы - они больше не полагаются на GPS, а управляются искусственным интеллектом.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что некоторые российские ударные дроны типа "шахед" еще с прошлого года управляются дистанционно, "никакой сенсации - их сбивают".

Россияне совершенствуют дроны-камикадзе "шахед-136", увеличивая их боевую часть - ЦПД