У розпорядженні зс рф, імовірно, близько 500 балістичних ракет, які досить складно збивати – Economist
Київ • УНН
росія володіє до 500 балістичних ракет, таких як "Іскандер" і "Кинджал", які складно перехопити. Масовані атаки можуть виснажити українську ППО, що призведе до прориву оборони.
рф, ймовірно, володіє до 500 сучасних балістичних ракет, які складно перехопити навіть за допомогою потужної протиповітряної оборони.
Про це повідомляє УНН з посиланням на видання The Economist.
Деталі
На тлі нещодавнього масованого обстрілу України, який включав рекордні 298 дронів і 69 ракет лише за одну добу, постає загроза ще більшої ескалації, якщо рф вирішить масово застосовувати саме балістичне озброєння.
За оцінками джерел The Economist, російський арсенал може містити до 500 балістичних ракет, зокрема типів "Іскандер" і "Кинджал", які надзвичайно складно збити на середніх або малих висотах. Українські сили ППО мають обмежені ресурси, і таке навантаження може призвести до проривів у захисті.
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Нещодавня атака 25 травня стала наймасштабнішою за весь період війни: крім десятків ракет, росія задіяла майже 300 дронів. Внаслідок ударів у 13 областях України загинули щонайменше 14 осіб, понад 70 отримали поранення.
Довідка
Балістичні ракети мають надзвукову швидкість і летять по крутій траєкторії, що ускладнює їх виявлення та перехоплення. Для боротьби з такими цілями необхідні спеціалізовані системи, зокрема Patriot або SAMP/T, кількість яких в Україні обмежена.
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