У розпорядженні зс рф, імовірно, близько 500 балістичних ракет, які досить складно збивати – Economist

рф, ймовірно, володіє до 500 сучасних балістичних ракет, які складно перехопити навіть за допомогою потужної протиповітряної оборони.

Про це повідомляє УНН з посиланням на видання The Economist.

На тлі нещодавнього масованого обстрілу України, який включав рекордні 298 дронів і 69 ракет лише за одну добу, постає загроза ще більшої ескалації, якщо рф вирішить масово застосовувати саме балістичне озброєння.

За оцінками джерел The Economist, російський арсенал може містити до 500 балістичних ракет, зокрема типів "Іскандер" і "Кинджал", які надзвичайно складно збити на середніх або малих висотах. Українські сили ППО мають обмежені ресурси, і таке навантаження може призвести до проривів у захисті.

Ми спостерігаємо поступове виснаження української системи ППО. Якщо масові атаки повторюватимуться, питання часу, коли її ефективність знизиться