У розпорядженні зс рф, імовірно, близько 500 балістичних ракет, які досить складно збивати – Economist

$41.510.01
46.990.07
ukenru
Прокуратура має звернутися до суду з клопотанням про арешт обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних – ексзаступник генпрокурора
Ексклюзив
09:30 • 6796 перегляди

Прокуратура має звернутися до суду з клопотанням про арешт обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних – ексзаступник генпрокурора

Ексклюзив
08:54 • 17906 перегляди

Манікюр і педикюр: головні тренди літа 2025

08:18 • 23828 перегляди

Над Україною під час атаки рф збили 9 з 9 ракет та знешкодили 288 з 355 дронів

Ексклюзив
06:37 • 38014 перегляди

Як заощадити на продуктах: поради дієтолога для здорового харчування

Ексклюзив
06:19 • 58382 перегляди

Тиждень ясності та проривів: астропрогноз для всіх знаків Зодіаку на 26 травня - 1 червня

25 травня, 15:04 • 65779 перегляди

Зеленський ввів санкції проти сина Богуслаєва, Мосійчука та кримінальних авторитетів

25 травня, 09:34 • 76748 перегляди

Наші вдома: в рамках останньої частини обміну військовополоненими до України повернулися 303 захисника

24 травня, 16:10 • 240387 перегляди

П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися

24 травня, 08:00 • 358143 перегляди

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

Ексклюзив
23 травня, 14:43 • 395687 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
88%
747мм
Популярнi новини

медведєв опублікував мапу з погрозою, що майже вся Україна може стати "буферною зоною"

26 травня, 00:32 • 79453 перегляди

ISW: Єдиний шанс росії на перемогу у війні – припинення західної допомоги Україні

26 травня, 01:38 • 75007 перегляди

Атака дронів по росії: у татарстані вдарили по заводу з виробництва "шахедів", у тулі - блекаут

26 травня, 02:42 • 24450 перегляди

Другу ніч підряд Польща підіймала винищувачі через атаку рф на Україну

06:18 • 40575 перегляди

Хмельниччину вночі атакував ворог: зачепило чотири підприємства

06:59 • 14556 перегляди
Публікації

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

24 травня, 08:00 • 358143 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
Ексклюзив

23 травня, 14:43 • 395687 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 07:04 • 348171 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 439226 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

22 травня, 13:44 • 516956 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Кая Каллас

Руслан Стефанчук

Сергій Лещенко

Радослав Сікорський

Кейр Стармер

Актуальні місця

Київ

Харків

Херсонська область

Одеська область

Миколаїв

Реклама
УНН Lite

Майлі Сайрус зізналася, як зйомки кліпу на Алеї слави закінчилися для неї реанімацією

25 травня, 10:11 • 138768 перегляди

П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися

24 травня, 16:10 • 240387 перегляди

У Біллі Джоела діагностовано рідкісне захворювання мозку, концерти скасовано

23 травня, 19:29 • 81488 перегляди

Вихід другої частини "Диявол носить Prada" очікується 1 травня 2026 року

23 травня, 18:15 • 76576 перегляди

Лелека Грицик викинув найслабше лелеченя з гнізда: в якому стані малеча

23 травня, 17:58 • 79634 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Північний потік

Telegram

The Economist

Х-47М2 «Кинджал»

У розпорядженні зс рф, імовірно, близько 500 балістичних ракет, які досить складно збивати – Economist

Київ • УНН

 • 972 перегляди

росія володіє до 500 балістичних ракет, таких як "Іскандер" і "Кинджал", які складно перехопити. Масовані атаки можуть виснажити українську ППО, що призведе до прориву оборони.

У розпорядженні зс рф, імовірно, близько 500 балістичних ракет, які досить складно збивати – Economist

рф, ймовірно, володіє до 500 сучасних балістичних ракет, які складно перехопити навіть за допомогою потужної протиповітряної оборони.

Про це повідомляє УНН з посиланням на видання The Economist.

Деталі

На тлі нещодавнього масованого обстрілу України, який включав рекордні 298 дронів і 69 ракет лише за одну добу, постає загроза ще більшої ескалації, якщо рф вирішить масово застосовувати саме балістичне озброєння.

За оцінками джерел The Economist, російський арсенал може містити до 500 балістичних ракет, зокрема типів "Іскандер" і "Кинджал", які надзвичайно складно збити на середніх або малих висотах. Українські сили ППО мають обмежені ресурси, і таке навантаження може призвести до проривів у захисті.

Ми спостерігаємо поступове виснаження української системи ППО. Якщо масові атаки повторюватимуться, питання часу, коли її ефективність знизиться

- зазначає аналітик, якого цитує видання.

Нещодавня атака 25 травня стала наймасштабнішою за весь період війни: крім десятків ракет, росія задіяла майже 300 дронів. Внаслідок ударів у 13 областях України загинули щонайменше 14 осіб, понад 70 отримали поранення. 

Довідка

Балістичні ракети мають надзвукову швидкість і летять по крутій траєкторії, що ускладнює їх виявлення та перехоплення. Для боротьби з такими цілями необхідні спеціалізовані системи, зокрема Patriot або SAMP/T, кількість яких в Україні обмежена.

Нічна атака рф на Одещину: постраждала дитина26.05.25, 10:30 • 2444 перегляди

Нагадаємо

Вночі росія атакувала Хмельниччину, пошкоджено чотири підприємства, 18 житлових будинків та лінію електропередач.

Київ третю ніч поспіль під російською атакою дронів: є пошкодження. 

Андрій Кулик

Андрій Кулик

ВійнаНовини Світу
The Economist
Х-47М2 «Кинджал»
MIM-104 Patriot
9K720 Iskander
Україна
Brent
$64.24
Bitcoin
$109,710.40
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,362.06
Ethereum
$2,561.24