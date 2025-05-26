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The Economist

Х-47М2 "Кинжал"

В распоряжении вс рф, вероятно, около 500 баллистических ракет, которые довольно сложно сбивать – Economist

Киев • УНН

 • 434 просмотра

россия располагает до 500 баллистических ракет, таких как "Искандер" и "Кинжал", которые сложно перехватить. Массированные атаки могут истощить украинскую ПВО, что приведет к прорыву обороны.

В распоряжении вс рф, вероятно, около 500 баллистических ракет, которые довольно сложно сбивать – Economist

рф, вероятно, владеет до 500 современных баллистических ракет, которые сложно перехватить даже с помощью мощной противовоздушной обороны.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Economist.

Детали

На фоне недавнего массированного обстрела Украины, который включал рекордные 298 дронов и 69 ракет всего за одни сутки, возникает угроза еще большей эскалации, если рф решит массово применять именно баллистическое вооружение.

По оценкам источников The Economist, российский арсенал может содержать до 500 баллистических ракет, в частности типов "Искандер" и "Кинжал", которые чрезвычайно сложно сбить на средних или малых высотах. Украинские силы ПВО имеют ограниченные ресурсы, и такая нагрузка может привести к прорывам в защите.

Мы наблюдаем постепенное истощение украинской системы ПВО. Если массовые атаки будут повторяться, вопрос времени, когда ее эффективность снизится

- отмечает аналитик, которого цитирует издание.

Недавняя атака 25 мая стала самой масштабной за весь период войны: кроме десятков ракет, россия задействовала почти 300 дронов. В результате ударов в 13 областях Украины погибли по меньшей мере 14 человек, более 70 получили ранения. 

Справка

Баллистические ракеты имеют сверхзвуковую скорость и летят по крутой траектории, что затрудняет их обнаружение и перехват. Для борьбы с такими целями необходимы специализированные системы, в частности Patriot или SAMP/T, количество которых в Украине ограничено.

Ночная атака рф на Одесскую область: пострадал ребенок26.05.25, 10:30 • 2186 просмотров

Напомним

Ночью россия атаковала Хмельницкую область, повреждены четыре предприятия, 18 жилых домов и линию электропередач.

Киев третью ночь подряд под российской атакой дронов: есть повреждения. 

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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