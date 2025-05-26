Хмельниччину вночі атакував ворог: зачепило чотири підприємства
Київ • УНН
Вночі росія атакувала Хмельниччину, пошкоджено чотири підприємства, 18 житлових будинків та лінію електропередач. Інформації про постраждалих серед цивільних немає, триває ліквідація наслідків.
Хмельницька область вночі зазнала атаки російських військ, є наслідки на 4 підприємствах, пошкоджено 18 будинків, повідомив у понеділок голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram, пише УНН.
Сьогодні вночі росія знову атакувала Хмельниччину. Постраждали чотири підприємства області - їхні складські приміщення, цехи та адміністративні будівлі. Також пошкоджено 18 житлових будинків, господарську споруду та лінію електропередач. На щастя, інформації про постраждалих серед цивільного населення немає
З його слів, триває ліквідація наслідків.
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