Хмельниччину вночі атакував ворог: зачепило чотири підприємства

Хмельницька область вночі зазнала атаки російських військ, є наслідки на 4 підприємствах, пошкоджено 18 будинків, повідомив у понеділок голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram, пише УНН.

Сьогодні вночі росія знову атакувала Хмельниччину. Постраждали чотири підприємства області - їхні складські приміщення, цехи та адміністративні будівлі. Також пошкоджено 18 житлових будинків, господарську споруду та лінію електропередач. На щастя, інформації про постраждалих серед цивільного населення немає - написав Тюрін.

З його слів, триває ліквідація наслідків.

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