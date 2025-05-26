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Хмельниччину вночі атакував ворог: зачепило чотири підприємства

Київ • УНН

 • 2822 перегляди

Вночі росія атакувала Хмельниччину, пошкоджено чотири підприємства, 18 житлових будинків та лінію електропередач. Інформації про постраждалих серед цивільних немає, триває ліквідація наслідків.

Хмельниччину вночі атакував ворог: зачепило чотири підприємства

Хмельницька область вночі зазнала атаки російських військ, є наслідки на 4 підприємствах, пошкоджено 18 будинків, повідомив у понеділок голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram, пише УНН.

Сьогодні вночі росія знову атакувала Хмельниччину. Постраждали чотири підприємства області - їхні складські приміщення, цехи та адміністративні будівлі. Також пошкоджено 18 житлових будинків, господарську споруду та лінію електропередач. На щастя, інформації про постраждалих серед цивільного населення немає

- написав Тюрін.

З його слів, триває ліквідація наслідків.

Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує путіна: Зеленський відреагував на нічну атаку рф на українські міста25.05.25, 10:51 • 19541 перегляд

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