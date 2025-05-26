Хмельницкую область ночью атаковал враг: задело четыре предприятия
Киев • УНН
Ночью россия атаковала Хмельницкую область, повреждены четыре предприятия, 18 жилых домов и линия электропередач. Информации о пострадавших среди гражданских нет, идет ликвидация последствий.
Хмельницкая область ночью подверглась атаке российских войск, есть последствия на 4 предприятиях, повреждено 18 домов, сообщил в понедельник глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Telegram, пишет УНН.
Сегодня ночью россия снова атаковала Хмельницкую область. Пострадали четыре предприятия области - их складские помещения, цеха и административные здания. Также повреждено 18 жилых домов, хозяйственная постройка и линия электропередач. К счастью, информации о пострадавших среди гражданского населения нет
По его словам, продолжается ликвидация последствий.
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