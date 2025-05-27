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рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
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26 травня, 14:22 • 27869 перегляди

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ISW: росія нарощує виробництво "шахедів" та збільшує запаси ракет, готуючись до тривалої війни проти України та НАТО

Київ • УНН

 • 1804 перегляди

Росія адаптує ударні комплекси та збільшує виробництво безпілотників для підготовки до тривалої війни в Україні. кремль має близько 500 балістичних ракет.

ISW: росія нарощує виробництво "шахедів" та збільшує запаси ракет, готуючись до тривалої війни проти України та НАТО

Збільшення росією запасів ракет, виробництво безпілотників і їхня адаптація демонструють "відданість" рф досягненню своїх військових цілей в умовах тривалої війни в Україні. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують, що, за оцінками Києва, кремль має арсенал із 500 балістичних ракет. Водночас росія нарощує виробництво безпілотників типу "Шахед" і наразі може виробляти приблизно 100 одиниць на день, що в 4-5 разів більше, ніж наприкінці 2024 року.

Дедалі масштабніші російські пакетні удари узгоджуються з повідомленнями про те, що росія значно нарощує виробництво "шахедів", а також можливості виробництва та зберігання ракет

- зазначається у статті.

Експерти роблять висновок, що зусилля росії збільшити власне виробництво безпілотників і ракет, а також поточна адаптація цих ударних комплексів, ймовірно, є частиною ширших зусиль рф з підготовки до тривалої війни в Україні та, можливо, майбутньої війни з НАТО.

Нагадаємо

За інформацією The Economist, рф, ймовірно, володіє до 500 сучасних балістичних ракет, які складно перехопити навіть за допомогою потужної протиповітряної оборони.

За словами українських інженерів, які вивчають ворожі ударні БпЛА, новітні моделі здатні протистояти засобам радіоелектронної боротьби - вони більше не покладаються на GPS, а керуються штучним інтелектом.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що деякі російські ударні дрони типу "шахед" ще з минулого року керуються дистанційно, "жодної сенсації - їх збивають".

росіяни вдосконалюють дрони-камікадзе "шахед-136", збільшуючи їх бойову частину - ЦПД20.05.25, 13:47 • 2454 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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