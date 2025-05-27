ISW: росія нарощує виробництво "шахедів" та збільшує запаси ракет, готуючись до тривалої війни проти України та НАТО

Збільшення росією запасів ракет, виробництво безпілотників і їхня адаптація демонструють "відданість" рф досягненню своїх військових цілей в умовах тривалої війни в Україні. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Аналітики вказують, що, за оцінками Києва, кремль має арсенал із 500 балістичних ракет. Водночас росія нарощує виробництво безпілотників типу "Шахед" і наразі може виробляти приблизно 100 одиниць на день, що в 4-5 разів більше, ніж наприкінці 2024 року.

Дедалі масштабніші російські пакетні удари узгоджуються з повідомленнями про те, що росія значно нарощує виробництво "шахедів", а також можливості виробництва та зберігання ракет