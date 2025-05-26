"Жодної сенсації - їх збивають": у ЦПД РНБО заявили, що деякі "шахеди" ще з минулого року керуються дистанційно

$41.510.01
46.990.07
ukenru
Прокуратура має звернутися до суду з клопотанням про арешт обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних – ексзаступник генпрокурора
Ексклюзив
09:30 • 6856 перегляди

Прокуратура має звернутися до суду з клопотанням про арешт обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних – ексзаступник генпрокурора

Ексклюзив
08:54 • 18009 перегляди

Манікюр і педикюр: головні тренди літа 2025

08:18 • 23920 перегляди

Над Україною під час атаки рф збили 9 з 9 ракет та знешкодили 288 з 355 дронів

Ексклюзив
06:37 • 38105 перегляди

Як заощадити на продуктах: поради дієтолога для здорового харчування

Ексклюзив
06:19 • 58467 перегляди

Тиждень ясності та проривів: астропрогноз для всіх знаків Зодіаку на 26 травня - 1 червня

25 травня, 15:04 • 65821 перегляди

Зеленський ввів санкції проти сина Богуслаєва, Мосійчука та кримінальних авторитетів

25 травня, 09:34 • 76787 перегляди

Наші вдома: в рамках останньої частини обміну військовополоненими до України повернулися 303 захисника

24 травня, 16:10 • 240427 перегляди

П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися

24 травня, 08:00 • 358243 перегляди

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

Ексклюзив
23 травня, 14:43 • 395778 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
88%
747мм
Популярнi новини

медведєв опублікував мапу з погрозою, що майже вся Україна може стати "буферною зоною"

26 травня, 00:32 • 80221 перегляди

ISW: Єдиний шанс росії на перемогу у війні – припинення західної допомоги Україні

26 травня, 01:38 • 75787 перегляди

Атака дронів по росії: у татарстані вдарили по заводу з виробництва "шахедів", у тулі - блекаут

26 травня, 02:42 • 25214 перегляди

Другу ніч підряд Польща підіймала винищувачі через атаку рф на Україну

06:18 • 41339 перегляди

Хмельниччину вночі атакував ворог: зачепило чотири підприємства

06:59 • 15366 перегляди
Публікації

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

24 травня, 08:00 • 358210 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
Ексклюзив

23 травня, 14:43 • 395748 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 07:04 • 348230 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 439280 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

22 травня, 13:44 • 517011 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Кая Каллас

Руслан Стефанчук

Сергій Лещенко

Радослав Сікорський

Кейр Стармер

Актуальні місця

Київ

Харків

Херсонська область

Одеська область

Миколаїв

Реклама
УНН Lite

Майлі Сайрус зізналася, як зйомки кліпу на Алеї слави закінчилися для неї реанімацією

25 травня, 10:11 • 138786 перегляди

П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися

24 травня, 16:10 • 240409 перегляди

У Біллі Джоела діагностовано рідкісне захворювання мозку, концерти скасовано

23 травня, 19:29 • 81501 перегляди

Вихід другої частини "Диявол носить Prada" очікується 1 травня 2026 року

23 травня, 18:15 • 76591 перегляди

Лелека Грицик викинув найслабше лелеченя з гнізда: в якому стані малеча

23 травня, 17:58 • 79649 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Північний потік

Telegram

The Economist

Х-47М2 «Кинджал»

"Жодної сенсації - їх збивають": у ЦПД РНБО заявили, що деякі "шахеди" ще з минулого року керуються дистанційно

Київ • УНН

 • 680 перегляди

Андрій Коваленко повідомив, що деякі російські дрони Shahed керуються дистанційно з минулого року. Він додав, що в цьому немає сенсації, оскільки їх збивають.

"Жодної сенсації - їх збивають": у ЦПД РНБО заявили, що деякі "шахеди" ще з минулого року керуються дистанційно

Деякі російські ударні дрони типу Shahed ще з минулого року керуються дистанційно, тут жодної сенсації - їх збивають, заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у понеділок у Telegram, пише УНН.

Його коментар з'явився після публікації The Economist, де вказувалося, що нещодавно виявили записку всередині одного з таких безпілотників, і в записці зазначалося, що дрони керуються за допомогою ботів у Telegram.

Історія про "записки в шахедах" і управління через Телеграм-боти - це звісно щось. Щодо дистанційного керування - деякі шахеди ще з минулого року так керуються, на них камери встановлювали і керували дистанційно. Жодної сенсації - їх збивають

- написав Коваленко.

Атаки рф у 1000 дронів на добу можуть стати реальністю, Україні доведеться скоротити використання ППО - The Economist26.05.25, 02:39 • 73166 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Шахед-136
Telegram
Brent
$64.24
Bitcoin
$109,710.40
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,362.06
Ethereum
$2,561.24