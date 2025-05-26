"Жодної сенсації - їх збивають": у ЦПД РНБО заявили, що деякі "шахеди" ще з минулого року керуються дистанційно

Деякі російські ударні дрони типу Shahed ще з минулого року керуються дистанційно, тут жодної сенсації - їх збивають, заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у понеділок у Telegram, пише УНН.

Його коментар з'явився після публікації The Economist, де вказувалося, що нещодавно виявили записку всередині одного з таких безпілотників, і в записці зазначалося, що дрони керуються за допомогою ботів у Telegram.

Історія про "записки в шахедах" і управління через Телеграм-боти - це звісно щось. Щодо дистанційного керування - деякі шахеди ще з минулого року так керуються, на них камери встановлювали і керували дистанційно. Жодної сенсації - їх збивають