"Жодної сенсації - їх збивають": у ЦПД РНБО заявили, що деякі "шахеди" ще з минулого року керуються дистанційно
Київ • УНН
Андрій Коваленко повідомив, що деякі російські дрони Shahed керуються дистанційно з минулого року. Він додав, що в цьому немає сенсації, оскільки їх збивають.
Деякі російські ударні дрони типу Shahed ще з минулого року керуються дистанційно, тут жодної сенсації - їх збивають, заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у понеділок у Telegram, пише УНН.
Його коментар з'явився після публікації The Economist, де вказувалося, що нещодавно виявили записку всередині одного з таких безпілотників, і в записці зазначалося, що дрони керуються за допомогою ботів у Telegram.
Історія про "записки в шахедах" і управління через Телеграм-боти - це звісно щось. Щодо дистанційного керування - деякі шахеди ще з минулого року так керуються, на них камери встановлювали і керували дистанційно. Жодної сенсації - їх збивають
Атаки рф у 1000 дронів на добу можуть стати реальністю, Україні доведеться скоротити використання ППО - The Economist26.05.25, 02:39 • 73166 переглядiв