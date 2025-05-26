"Никакой сенсации - их сбивают": в ЦПД СНБО заявили, что некоторые "шахеды" еще с прошлого года управляются дистанционно

Некоторые российские ударные дроны типа Shahed еще с прошлого года управляются дистанционно, здесь никакой сенсации - их сбивают, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Его комментарий появился после публикации The Economist, где указывалось, что недавно обнаружили записку внутри одного из таких беспилотников, и в записке отмечалось, что дроны управляются с помощью ботов в Telegram.

История о "записках в шахедах" и управлении через Телеграм-боты - это конечно что-то. Относительно дистанционного управления - некоторые шахэды еще с прошлого года так управляются, на них камеры устанавливали и управляли дистанционно. Никакой сенсации - их сбивают - написал Коваленко.

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