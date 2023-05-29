ISW: пригожин, вероятно, нападает на путина, потому что не получил "награду" за Бахмут

Детали

Язвительные комментарии главаря ЧВК “вагнер” в адрес российского диктатора могут свидетельствовать о том, что пригожин разочарован тем, что не получил определенной обещанной компенсации за свою победу в битве за Бахмут.

Возможно, кремль намеренно диверсировал пригожина за несколько дней или недель до 9 мая, чтобы не дать “вагнеру” захватить несколько кварталов в западном Бахмуте ко Дню победы, как предполагает пригожин. Возможно, путин намеренно проигнорировал такие диверсионные усилия армии рф, чтобы избежать выполнения каких-либо обещаний, которые, по мнению пригожина, дал ему диктатор.

Ранее главарь “вагнера” заявлял, что если бы ему дали 200 тыс. человек, “вагнеровцы” бы еще больше продвигались на передовой.

Институт изучения войны отмечает, что заявление пригожина от 28 мая и его предыдущее поведение могут свидетельствовать о том, что он предполагал расширение ЧВК “вагнера” за счет обычных вооруженных сил России или замену российских военных чиновниками, связанными с “вагнером”.

Ранее ISW оценивало, что путин вряд ли полностью удовлетворит радикальные требования пригожина.

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