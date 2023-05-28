ISW: перегрупування "вагнера" в Бахмуті призвело до зниження їх наступальних можливостей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Перегрупування ПВК "вагнер" в Бахмуті призвело до зниження наступальних можливостей росії в цьому районі. Про це йдеться в щоденному аналізі Інституту вивчення війни, пише УНН.
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"Схоже, що найманці "групи вагнера" відступають з міста Бахмут, щоб відновитися та перегрупуватися в тилу, оскільки російські наступальні операції в місті та навколо нього зменшуються.
Враховуючи зниження наступальних можливостей росії навколо Бахмута, заяви пригожина, швидше за все, відповідають дійсності", - зазначили в Інституті вивчення війни.
Деталі
Так, українські військові повідомили, що російські наступальні операції різко скоротилися до двох бойових зіткнень на Бахмутському напрямку, а заступник міністра оборони України Ганна Маляр пояснила таке скорочення перегрупуванням сил у цьому районі.
Крім того, 27 травня Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на захід від Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута) та в напрямку Передтечиного (15 км на південний захід від Бахмута). Маляр також заявила, що українські сили займають домінуючі позиції на висотах на північ і південь від Бахмута.
Російські воєнкори заявили, що українські сили не ведуть активних дій, спрямованих на відновлення позицій у самому Бахмуті, незважаючи на можливе продовження локалізованих українських контратак на північний захід і південний захід від міста.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найманці "вагнера" відходять з міста Бахмут і "перегруповуються ще в трьох місцях".
Нагадаємо
В Інституті вивчення війни зазначали, що продовження успішних обмежених українських контратак на флангах Бахмута може ускладнити російську операцію з заміни ПВК "вагнер" в місті.