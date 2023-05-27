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ISW: українські контратаки ускладнюють окупантам операцію з заміни ПВК "вагнер" в Бахмуті

ISW: українські контратаки ускладнюють окупантам операцію з заміни ПВК "вагнер" в Бахмуті

Київ • УНН

 • 456083 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Продовження успішних обмежених українських контратак на флангах Бахмута може ускладнити російську операцію з заміни ПВК "вагнер" в місті. Про це йдеться в щоденному аналізі Інституту вивчення війни, передає УНН.

Деталі

Так, зазначається, що продовження успішних обмежених українських контратак на флангах Бахмута може ускладнити російську операцію з заміни ПВК "вагнер" в місті.

Російські військові блогери стверджують, що українські сили провели успішні контратаки поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута) та Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Крім того, воєнкор зазначав, що українські контратаки поблизу Оріхово-Василівки призвели до того, що підрозділи ПВК "ветерани" відступили до кілометра від своїх позицій у цьому районі.

До того ж, російські воєнкори стверджували, що українські сили захопили височини вздовж траси Е40 (Бахмут – Слов’янськ) поблизу Оріхово-Василівки і що в цьому районі тривають бої. Вони наголошували, що українські сили просунулися до Кліщіївки та перетнули канал Сіверський Донець, можливо, загрожуючи оточити населений пункт і змусити російські війська відступити на схід. Однак, як зауважують в ISW, геолокаційні кадри, опубліковані 24 і 25 травня, показують, що російські війська, ймовірно, відновили обмежені позиції на захід від Кліщіївки.

В Інституті вивчення війни наголошують, що російським силам може бути важко замінити сили "вагнера" в Бахмуті, а успішні обмежені та локалізовані українські контратаки, ймовірно, ускладнять їхню здатність це зробити.

"Зниження темпів російських наступальних операцій у районі Бахмута та повідомлення про триваючу операцію з надання допомоги на місці, ймовірно, нададуть українським силам у цьому районі ініціативу розпочати новий етап операцій навколо міста, якщо вони того захочуть", - підкреслили в ISW.

Нагадаємо

В Інституті вивчення війни зазначали, що росія розгортає тактичну ядерну зброю в білорусі, з метою підпорядкувати собі сферу безпеки країни.

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