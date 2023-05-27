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ISW: украинские контратаки затрудняют оккупантам операцию по замене ЧВК "вагнер" в Бахмуте

ISW: украинские контратаки затрудняют оккупантам операцию по замене ЧВК "вагнер" в Бахмуте

Киев • УНН

 • 456082 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Продолжение успешных ограниченных украинских контратак на флангах Бахмута может осложнить российскую операцию по замене ЧВК "вагнер" в городе. Об этом говорится в ежедневном анализе Института изучения войны, передает УНН.

Детали

Так, отмечается, что продолжение успешных ограниченных украинских контратак на флангах Бахмута может усложнить российскую операцию по замене ЧВК "вагнер" в городе.

Российские военные блогеры утверждают, что украинские силы провели успешные контратаки вблизи Орехово-Васильевки (11 км к северо-западу от Бахмута) и Клищеевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

Кроме того, военкор отмечал, что украинские контратаки вблизи Орехово-Васильевки привели к тому, что подразделения ЧВК "ветераны" отступили до километра от своих позиций в этом районе.

К тому же, российские военкоры утверждали, что украинские силы захватили возвышенности вдоль трассы Е40 (Бахмут – Славянск) вблизи Орехово-Васильевки и что в этом районе продолжаются бои. Они отмечали, что украинские силы продвинулись к Клещеевке и пересекли канал Северский Донец, возможно, угрожая окружить населенный пункт и заставить российские войска отступить на восток. Однако, как отмечают в ISW, геолокационные кадры, опубликованные 24 и 25 мая, показывают, что российские войска, вероятно, восстановили ограниченные позиции к западу от Клещеевки.

В Институте изучения войны отмечают, что российским силам может быть трудно заменить силы "вагнера" в Бахмуте, а успешные ограниченные и локализованные украинские контратаки, вероятно, усложнят их способность это сделать.

"Снижение темпов российских наступательных операций в районе Бахмута и сообщения о продолжающейся операции по оказанию помощи на месте, вероятно, предоставят украинским силам в этом районе инициативу начать новый этап операций вокруг города, если они того захотят", - подчеркнули в ISW.

Напомним

В Институте изучения войны отмечали, что россия разворачивает тактическое ядерное оружие в беларуси, с целью подчинить себе сферу безопасности страны.

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