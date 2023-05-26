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ISW: рф розгортає тактичну ядерну зброю в білорусі, з метою підпорядкувати собі її сферу безпеки

ISW: рф розгортає тактичну ядерну зброю в білорусі, з метою підпорядкувати собі її сферу безпеки

Київ • УНН

 • 409683 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. росія розгортає тактичну ядерну зброю в білорусі, з метою підпорядкувати собі сферу безпеки країни. Про це йдеться в щоденному аналізі Інституту вивчення війни, передає УНН.

Деталі

Так, росія та білорусь підписали угоди, які офіційно просувають підготовку до розміщення російської тактичної ядерної зброї в білорусі. Відповідний документ було підписано на рівні міністрів оборони двох країн.

В Інституті вивчення війни підкреслюють, що це було зроблено в рамках давніх зусиль щодо зміцнення фактичного військового контролю росії над білоруссю.

Міністр оборони росії сергій шойгу також повідомив, що російські війська перекинуть до білорусі додаткові військові контингенти для розвитку військової інфраструктури, розширення спільної бойової підготовки та проведення розвідувальної діяльності біля кордонів.

"Розгортання тактичної ядерної зброї в білорусі вимагає як значної військової інфраструктури, так і російського командування та контролю над елементами збройних сил білорусі. Ймовірно, кремль має намір використовувати ці вимоги для подальшого підпорядкування білоруської сфери безпеки росії", - наголошують в Інституті вивчення війни.

Також, там зазначають, що можливе розміщення ядерної зброї не передбачає будь-якої ескалації з боку росії.

"росія давно має ядерну зброю, яка здатна вразити будь-яку ціль, також вона має й тактичну ядерну зброю, тож ISW продовжує оцінювати, що путін навряд чи використає ядерну зброю в Україні чи деінде", - йдеться в аналізі.

Нагадаємо

В Інституті вивчення війни повідомляли, що влада росії не покидає спроб представляти рф як державу, яка має важливі дипломатичні партнерські відносини.

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