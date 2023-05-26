ISW: рф разворачивает тактическое ядерное оружие в беларуси, с целью подчинить себе ее сферу безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. россия разворачивает тактическое ядерное оружие в беларуси, с целью подчинить себе сферу безопасности страны. Об этом говорится в ежедневном анализе Института изучения войны, передает УНН.
Детали
Так, россия и беларусь подписали соглашения, которые официально продвигают подготовку к размещению российского тактического ядерного оружия в беларуси. Соответствующий документ был подписан на уровне министров обороны двух стран.
В Институте изучения войны подчеркивают, что это было сделано в рамках давних усилий по укреплению фактического военного контроля россии над беларусью.
Министр обороны россии сергей шойгу также сообщил, что российские войска перебросят в беларусь дополнительные военные контингенты для развития военной инфраструктуры, расширения совместной боевой подготовки и проведения разведывательной деятельности у границ.
"Развертывание тактического ядерного оружия в беларуси требует как значительной военной инфраструктуры, так и российского командования и контроля над элементами вооруженных сил беларуси. Вероятно, кремль намерен использовать эти требования для дальнейшего подчинения белорусской сферы безопасности россии", - отмечают в Институте изучения войны.
Также, там отмечают, что возможное размещение ядерного оружия не предполагает какой-либо эскалации со стороны россии.
"россия давно имеет ядерное оружие, которое способно поразить любую цель, также она имеет и тактическое ядерное оружие, поэтому ISW продолжает оценивать, что путин вряд ли использует ядерное оружие в Украине или где-либо еще", - говорится в анализе.
Напомним
В Институте изучения войны сообщали, что власти россии не оставляют попыток представлять рф как государство, имеющее важные дипломатические партнерские отношения.