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ISW: кремль все ще намагається показати рф як країну з вагомими дипвідносинами

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. Влада росії не покидає спроб представляти рф як державу, яка має важливі дипломатичні партнерські відносини. Про це повідомляє Інститут вивчення війни, пише УНН.

Деталі 

Російський диктатор володимир путін учора, 24 травня, виступив перед учасниками Міжнародної зустрічі високих представників з питань безпеки в москві. Вкотре він шаблонно звинуватив Захід у створенні глобальної нестабільності, а також закликав  країни Азії, Африки та Латинської Америки до формування багатополярного світового порядку.

кремль використовує міжнародні зустрічі та форуми з главами держав, аби сформувати уявлення про росія як про країну з міцними міжнародними партнерськими відносинами, та виступити за формування потенційної антизахідної коаліції. 

Зокрема, путін уже намагався забезпечити двостороннє партнерство з президентом Китаю Сі Цзіньпіном наприкінці березня та об'єднати Китай із росією у надуманому геополітичному конфлікті із Заходом, але успіху він не мав.

Російська влада приховано чинить тиск на низку країни, у тому числі на Індію, погрожуючи анулюванням оборонних та енергетичних угод, якщо вони не допоможуть заблокувати та обійти санкції.

Доповнення 

путін відвідав Євразійський економічний форум у москві разом із олександром лукашенко, президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим, президентом Киргизстану Садиром Жапаровим та віцепрем'єр-міністром Вірменії Мгером Григоряном.

Диктатор рф зустрівся із президентом Сербії Мілорадом Додіком. Під час зустрічі Додік демонстративно підтримав російський наратив про війну в Україні, заявивши, що росія була змушена розпочати "спеціальну військову операцію" і що війна – це зіткнення із Заходом.

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