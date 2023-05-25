ISW: кремль все ще намагається показати рф як країну з вагомими дипвідносинами
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Влада росії не покидає спроб представляти рф як державу, яка має важливі дипломатичні партнерські відносини. Про це повідомляє Інститут вивчення війни, пише УНН.
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Російський диктатор володимир путін учора, 24 травня, виступив перед учасниками Міжнародної зустрічі високих представників з питань безпеки в москві. Вкотре він шаблонно звинуватив Захід у створенні глобальної нестабільності, а також закликав країни Азії, Африки та Латинської Америки до формування багатополярного світового порядку.
кремль використовує міжнародні зустрічі та форуми з главами держав, аби сформувати уявлення про росія як про країну з міцними міжнародними партнерськими відносинами, та виступити за формування потенційної антизахідної коаліції.
Зокрема, путін уже намагався забезпечити двостороннє партнерство з президентом Китаю Сі Цзіньпіном наприкінці березня та об'єднати Китай із росією у надуманому геополітичному конфлікті із Заходом, але успіху він не мав.
Російська влада приховано чинить тиск на низку країни, у тому числі на Індію, погрожуючи анулюванням оборонних та енергетичних угод, якщо вони не допоможуть заблокувати та обійти санкції.
Доповнення
путін відвідав Євразійський економічний форум у москві разом із олександром лукашенко, президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим, президентом Киргизстану Садиром Жапаровим та віцепрем'єр-міністром Вірменії Мгером Григоряном.
Диктатор рф зустрівся із президентом Сербії Мілорадом Додіком. Під час зустрічі Додік демонстративно підтримав російський наратив про війну в Україні, заявивши, що росія була змушена розпочати "спеціальну військову операцію" і що війна – це зіткнення із Заходом.
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