Українська розвідка намагається вбити путіна та пригожина - керівник ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Російський диктатор путін та ватажок “вагнера” пригожин “перебувають на вершині списку” заявив заступник керівника Головного управління розвідки України Вадим Сибіцький в інтерв'ю Die Welt, повідомляє Bild, пише УНН.
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"путін каже, що ми все ближче і ближче до нього наближаємося, але більше він боїться бути вбитим своїми", - сказав Сибіцький.
Деталі
Засновник ПВК "вагнер" євген пригожин вже прокоментував слова Сибіцького.
“Я завжди говорю про те, що до противника треба ставитися з повагою. Безумовно, з повагою я належу і до такого їхнього вирішення. Звичайно, пригожина як одного з важливих акторів цієї війни необхідно ліквідувати. Це стовідсоткова правда, тому вони роблять абсолютно правильні кроки”, – повідомив він.
Офційної реакції кремля на озвучену позицію ГУР ще не було оприлюднено.
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