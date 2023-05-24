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Російська пропаганда "зламалася" після подій у бєлгородській області – розвідка

Російська пропаганда "зламалася" після подій у бєлгородській області – розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. У бєлгородській області з боку окупаційної влади спостерігається продовження паніки, хаосу і невизначеності, а російська пропаганда «зламалася» після подій в цьому регіоні. Про це сказав представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Українській розвідці все відомо, що відбувається на Білгородщині... Наразі з боку окупаційної влади там спостерігається продовження паніки, хаосу і невизначеності. Якщо перефразувати так званого гауляйтера Білгородщини, ситуація під контролем, але з будинків краще не виходити. З цікавих моментів – насправді до повстанців прекрасно ставиться місцеве населення – сприйняття їхніх посилів, ключових повідомлень…Зараз ми побачили найбільш активні, не перші дії РДК, легіону, інших росіян, які безумовно можуть мати наслідком й певну ланцюгову реакцію й на інші території з залученням більшої кількості людей», - розповів Юсов.

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Юсов не підтвердив заяви російської сторони про втрати підрозділів, які діяли в бєлгородській області.

«Ця інформація не підтверджується. Це нашвидкуруч зліплені пропагандистські фейки, не більше. Там було багато смішних речей. І генерал, який особисто керував звільненням вулиці, інші кумедні моменти. Насправді російська пропаганда і гебельс ТВ зламалися після подій на Білгородщині і й до цього часу деякі ключові повідомлення не може пояснити навіть для внутрішньої аудиторії. Весь світ побачив, що на росії розгортається справжнє внутрішньоросійське протистояння між вільними людьми та злочинним режимом», - зазначив Юсов.

Доповнення

Український високопосадовець на правах анонімності повідомив, що жоден український військовий не входив на російську територію. Українські захисники виконують переважно допоміжну роль, захищаючи власний кордон у цьому районі.

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